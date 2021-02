Grohl tra di noi | Che amicizia incredibile

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il leader dei Foo Fighters presenta 'Medicine at Midnight', il nuovo album: "È nato per far ballare la gente sotto il palco. E lo porto a Milano"

Ultime Notizie dalla rete : Grohl tra

Il leader dei Foo Fighters presenta 'Medicine at Midnight', il nuovo album: "È nato per far ballare la gente sotto il palco. E lo porto a Milano"Però sento che ci stiamo avvicinando al momento in cui torneremo a suonare dal vivo e io sarò lii primi perché suonare dal vivo è l'amore della mia vita". Daveè uno dei personaggi più ...Il leader dei Foo Fighters presenta ’Medicine at Midnight’, il nuovo album: "È nato per far ballare la gente sotto il palco. E lo porto a Milano" ...Dave Grohl è nella prima categoria. Rock, quello vero. Suonato a tutti i costi. È sopravvissuto all'autodistruzione dei Nirvana (dove suonava la batteria) grazie al carattere che ha dimostrato anche l ...