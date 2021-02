Grande Fratello Vip 5 le anticipazioni della puntata di venerdì 12 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 12 febbraio 2021)Vip 512le: la reunion degli Zenga, il caso Ruta Nuovo appuntamento per ilVip 512in diretta su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia opinionisti in studio. Ma vediamo insieme quali sono i temi principaliserata oltre alle nomination che vedranno l’uscita di uno tra Zenga, Samantha e Maria Teresa, stringendo ancora di più il cerchio sui finalisti del 1 marzo (qui l’elenco dei concorrenti). Torna Walter Zenga, per incontrare il figlio Andrea già nella casa e anche l’altro figlio Niccolò, i due ragazzi avranno un definitivo confronto con il padre. Si tornerà ...