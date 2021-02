Governo: Draghi al Quirinale alle 19 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala stampa allestita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dalle ore 18.00. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi,ore 19.00, al Palazzo del, il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala stampastita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dore 18.00.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - naby82 : Governo, #Draghi salirà al Quirinale questa sera alle 19 per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. - lorenzo_ancona : A breve #Draghi al Quirinale e poco, anzi nulla, sui ministri. Stamattina i giornali titolavano già con i provvedi… -