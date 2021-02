“Giochi di Tokyo”: il Presidente del Comitato si dimette (Di venerdì 12 febbraio 2021) Reo di aver utilizzato delle frasi di natura sessista I Giochi di Tokyo, rimandati già di un anno a causa della pandemia, si dovrebbero svolgere regolarmente dal 23 luglio all’8 agosto. Certezze, purtroppo, non ci sono data la situazione ma intanto va avanti l’organizzazione e sono stati diffusi i protocolli relativi alle norme da seguire e relative alle procedure per la stampa. Peccato che non manchi già la prima polemica: nelle settimane scorse, il Presidente del Comitato Organizzatore di Tokyo, Yoshiro Mori si è reso protagoniste di alcune frasi giudicati da tutti sessiste. L’uomo a fine gennaio aveva detto che le donne, hanno la brutta tendenza a “parlare eccessivamente durante le riunioni”. L’ex premier del Giappone (dal 2000 al 2001) che inizialmente non ha voluto dimettersi è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Reo di aver utilizzato delle frasi di natura sessista Idi, rimandati già di un anno a causa della pandemia, si dovrebbero svolgere regolarmente dal 23 luglio all’8 agosto. Certezze, purtroppo, non ci sono data la situazione ma intanto va avanti l’organizzazione e sono stati diffusi i protocolli relativi alle norme da seguire e relative alle procedure per la stampa. Peccato che non manchi già la prima polemica: nelle settimane scorse, ildelOrganizzatore di, Yoshiro Mori si è reso protagoniste di alcune frasi giudicati da tutti sessiste. L’uomo a fine gennaio aveva detto che le donne, hanno la brutta tendenza a “parlare eccessivamente durante le riunioni”. L’ex premier del Giappone (dal 2000 al 2001) che inizialmente non ha volutorsi è ...

FBiasin : #Hakimi può serenamente fare 200 e 400 ai Giochi di #Tokyo. #JuveInter - 361_magazine : #Giochiditokyo: si dimette il Presidente del Comitato organizzatore #tokyo2021 - aokikuchan : RT @RaiNews: Mori si è scusato per i suoi commenti 'poco opportuni', aggiungendo di non voler essere un ostacolo all'organizzazione dei Gio… - RaiNews : Mori si è scusato per i suoi commenti 'poco opportuni', aggiungendo di non voler essere un ostacolo all'organizzazi… - voceditalia : Tokyo Bach: “Con sacrifici ma i Giochi si faranno”. Il 23 luglio i Giochi di Tokyo finalmente si apriranno, accogli… -