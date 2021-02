GF VIP,Stefania Orlandola dura replica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefania Orlando (fonte foto: YouTube, Mediaset Play)“A me sembra tutto molto esagerato quello che è stato detto” ha lamentato Stefania Orlando dopo il blocco dedicato a Maria Teresa Ruta, mentre Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata nei confronti di Giulia Salemi che ha detto di sentirsi molto solidale con la donna. Zorzi ha infatti tuonato “Parlare di solidarietà con Maria Teresa da parte di tutti voi, quando l’avete sempre nominata.” Tommy: “Parlate di accanimento e poi siete stati i primi a nominarla, dai” Stefy: “A me sembra esagerato tutto quello che hanno detto’ scusate” GRIDATELO VI PREGO#tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/0BQjJeGnBA — mr (@cicabum ) February 12, 2021 GF VIP Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i cattivi? Maria Teresa Ruta (fonte foto: Instagram, ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021)Orlando (fonte foto: YouTube, Mediaset Play)“A me sembra tutto molto esagerato quello che è stato detto” ha lamentatoOrlando dopo il blocco dedicato a Maria Teresa Ruta, mentre Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata nei confronti di Giulia Salemi che ha detto di sentirsi molto solidale con la donna. Zorzi ha infatti tuonato “Parlare di solidarietà con Maria Teresa da parte di tutti voi, quando l’avete sempre nominata.” Tommy: “Parlate di accanimento e poi siete stati i primi a nominarla, dai” Stefy: “A me sembra esagerato tutto quello che hanno detto’ scusate” GRIDATELO VI PREGO#tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/0BQjJeGnBA — mr (@cicabum ) February 12, 2021 GF VIPOrlando e Tommaso Zorzi, i cattivi? Maria Teresa Ruta (fonte foto: Instagram, ...

