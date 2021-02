Covid, Rt sale a 0,95. Iss: “Possibile preludio a nuovo aumento casi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – A tre giorni dalla riapertura degli impianti sciistici in Lombardia e Piemonte, il 15 febbraio, e in Valle d’Aosta, Friuli e Trentino il 17 e il 19 febbraio, il monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di Covid-19 consegna un messaggio preoccupante: ci sono segnali di un preludio “ad un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane qualora non venissero rigorosamente mantenute misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – A tre giorni dalla riapertura degli impianti sciistici in Lombardia e Piemonte, il 15 febbraio, e in Valle d’Aosta, Friuli e Trentino il 17 e il 19 febbraio, il monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di Covid-19 consegna un messaggio preoccupante: ci sono segnali di un preludio “ad un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane qualora non venissero rigorosamente mantenute misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”.

