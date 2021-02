Covid | le Regioni sono libere di comprare i vaccini | ecco quali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alcuneitaliane hanno ventilato la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto dicontro la-19, al di fuori del programma Ue. Un portavoce della Commissione europea ha precisato che “tutti gli Stati membri hanno concordato di lavorare congiuntamente, nell’ambito della strategia dell’Ue per ianti-. Questo comporta diritti e obblighi”. C’è una possibilità, tuttavia: “Ciascuno Stato membro ha il diritto di esercitare l’opt out da un contratto negoziato con una specifica società e di impegnarsi, in seguito, in negoziati bilaterali con la società”.In pratica le, se vogliono,di acquistare...