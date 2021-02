(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono tante le assenze pesanti nel Napoli e la lista continua ad allungarsi dopo l’infortunio di Demme. Tra le tante preoccupa simente quella di Driesche è di nuovo in Belgio per cercare di risolvere il problema alla caviglia Dopo aver perso Ghoulam, Koulibaly, Manolas e Hysaj tra le partite con il Genoa e con l’Atalanta, ieri il club ha annunciato anche l’infortunio di Demme. E sono cinque, anzi sei considerando anche: è in Belgio a farenel centro di un suo amico dove per altrogià trascorso un periodo post natalizio. Senza, evidentemente L'articolo ilNapolista.

napolista : Corsport: #Mertens ancora in cura, il primo ciclo di terapie non aveva portato grandi risultati L’attaccante del N… - DeuringerEnrico : RT @CalcioNapoli24: - SiamoPartenopei : CorSport annuncia: Mertens ritornerà a Napoli nella giornata di mercoledì - Salvato95551627 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Mertens

CalcioNapoli24

'Mancavano molti titolari, eppure la sensazione è che manchi sempre un centravanti che possa fare i gol di Higuain e di: poteva essere Milik, ma è inutile cercare ancora i colpevoli di un ...Intanto però la notizia è chetornerà, in questi giorni impegnato in una full immersione riabilitativa della caviglia sinistra in un centro di Anversa, tornerà a Napoli mercoledìL'attaccante del Napoli è in Belgio a fare terapie nel centro di un suo amico dove per altro aveva già trascorso un periodo post natalizio ...Il Napoli non arriva al match contro la Juventus nelle condizioni migliori. Come spiega il Corriere dello Sport, dopo aver perso Ghoulam, Koulibaly, Manolas e Hysaj tra le partite con il Genoa ...