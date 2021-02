Coronavirus, divieto spostamento tra regioni prorogato fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra regioni è stato prorogato fino al 25 febbraio. La decisione presa nell’ultimo Cdm. ROMA – divieto di spostamento tra regioni prorogato fino al 25 febbraio. E’ questo quanto deciso dal governo Conte nell’ultimo Consiglio dei ministri. In un primo momento si era pensato di portare la misura fino alla scadenza naturale del dpcm (5 marzo n.d.r.), ma alla fine si è optato per un allungamento del provvedimento di dieci giorni., in attesa del prossimo esecutivo. La questione, infatti, sarà affrontata dal premier Mario Draghi subito dopo il suo insediamento. Non si esclude una ulteriore proroga fino al 5 marzo, molto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilditraè statoal 25. La decisione presa nell’ultimo Cdm. ROMA –ditraal 25. E’ questo quanto deciso dal governo Conte nell’ultimo Consiglio dei ministri. In un primo momento si era pensato di portare la misuraalla scadenza naturale del dpcm (5 marzo n.d.r.), ma alla fine si è optato per un allungamento del provvedimento di dieci giorni., in attesa del prossimo esecutivo. La questione, infatti, sarà affrontata dal premier Mario Draghi subito dopo il suo insediamento. Non si esclude una ulteriore prorogaal 5 marzo, molto ...

