C'è anche l'ASI nella missione Mars Ice Mapper (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Agenzia spaziale italiana è partner della missione Mars Ice Mapper della Nasa per la mappatura del ghiaccio marziano, insieme alla giapponese Jaxa e alla canadese Csa anche l'Italia prenderà parte alla futura missione spaziale per la mappatura delle riserve di acqua e ghiaccio su Marte. È stata siglata a questo riguardo il 18 gennaio 2021… L'articolo Corriere Nazionale.

