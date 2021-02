Caro Draghi, ridai “dignità” alla serie A (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Governo Draghi è nato da poche ore, tra le tantissime questioni da affrontare ci saranno anche le richieste del calcio in difficoltà. Una delle più importanti riguarda la cancellazione del Decreto dignità. Non c’è il Ministro dello Sport come nel precedente esecutivo, bisognerà capire chi avrà la delega tra Fabiana Dadone, ministro delle politiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Governoè nato da poche ore, tra le tantissime questioni da affrontare ci saranno anche le richieste del calcio in difficoltà. Una delle più importanti riguarda la cancellazione del Decreto. Non c’è il Ministro dello Sport come nel precedente esecutivo, bisognerà capire chi avrà la delega tra Fabiana Dadone, ministro delle politiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Draghi ha bisogno di tutte le forze politiche per compiere quelle riforme di carattere strutturale che i cittadini attendono da decenni. Sappiamo che il mondo della scuola gli è particolarmente caro. ...

'Caro presidente gli ha detto il Cav , poi casomai ti inviamo una cartellina con dei suggerimenti, con qualche consiglio sulle persone'. E Draghi, senza alzare il ciglio, ma con un sorriso ha ...

“Non era certo questo il governo che ci aspettavamo e che ci si aspettava soprattutto in Sicilia. Siamo delusi sia dal nome dei ministri, che dalla loro provenienza geografica.

Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, Mario Draghi a colloquio con Mattarella, attesa per la lista dei ministri. LIVE ...

