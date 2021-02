Alunno positivo, il sindaco di Atena Lucana chiude la scuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtena Lucana (Sa) – Un Alunno positivo e altri che accusano stati febbrili. Per questo il sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, ha chiuso la scuola primaria e secondaria di primo grado. Le lezioni in presenza riprenderanno dopo l’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici predisposti dal Comune e dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Salerno L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Une altri che accusano stati febbrili. Per questo ildi, Luigi Vertucci, ha chiuso laprimaria e secondaria di primo grado. Le lezioni in presenza riprenderanno dopo l’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici predisposti dal Comune e dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Salerno L'articolo proviene da Anteprima24.it.

climafluttuante : RT @Marlfix: @LuMo71 @docdrugztore @AnnDePa Il mantra delle scuole sicure non si tocca. Zero tracciamenti. In presenza di un alunno positiv… - InfoCilentoWeb : #Agropoli, altri 7 contagi. Alunno positivo ad Atena: scuole chiuse #Coronavirus - bassairpinia : AVELLA. Un nuovo alunno positivo al Covid, i casi diventano 3, in tre classi diverse. Scatta la quarantena -… -