Alfonso Signorini e GF Vip | ecco i nomi dei 3 noti denunciati

Leggi su biccy

(Di sabato 13 febbraio 2021) Una settimana fa lazia della denuncia cheavrebbe fatto a Stefano Bettarini e ieri quella per Salvo Veneziano. Il pizzaiolo siciliano però ha smentito tutto dal suo profilo Instagram e se l’è presa con i siti e i giornali. “Querelato? Denunciato e diffidato? Tanti titoli di giornali ho letto in questi giorni. Diconoi di tutto, cose del tipo: ‘Ex gieffino viene querelato, ex gieffino viene diffidato’. PS finitela di scrivere queste ca***te. Dovete smetterla si pubblicare questezie. Se dovesse succedere sarò il primo a divulgare tutto sui miei social (TUTTO). Fortunatamente siamo un Paese libero, dove possiamo esprimerci e dire la nostra opinione, come hanno fatto sulla mia persona in maniera eclatante e diffamatoria” Adesso però a confermare la denuncia c’ha pensato Gabriele Parpiglia su ...