12-02-2021, oggi è un giorno palindromo. Ma cosa significa? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Buon giorno palindromo. Cosa significa? Significa che la data si può leggere in entrambi i sensi: 12-02-2021. È sempre il 12 febbraio 2021 che lo si legga da sinistra a destra o viceversa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Buon giorno palindromo. Cosa significa? Significa che la data si può leggere in entrambi i sensi: 12-02-2021. È sempre il 12 febbraio 2021 che lo si legga da sinistra a destra o viceversa.

Ultime Notizie dalla rete : 2021 oggi Open Australia: Melbourne in lockdown, avanti a porte chiuse

... dopo l'annuncio di un lockdown di cinque giorni ordinato oggi a Melbourne dalle autorità ... E il tabellone femminile del primo Slam del 2021 perde così anche l'ultima azzurra. L'Italia continuerà ora a ...

Giappone: coronavirus, consegnato primo carico di vaccini Pfizer

Tokyo, 12 feb 05:02 - Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato oggi, 12 febbraio, d'aver ricevuto il primo carico di vaccini prodotti dalle società...

L’oroscopo di oggi 12 febbraio 2021: nuova creatività per Pesci e Sagittario Fanpage.it Renzi: «Con Draghi torna la fiducia, priorità agli investimenti»

Nell’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi l’ex premier parla a tutto campo del governo Draghi che sta per nascere: «Non ci saranno nuove tasse. Il Mes? Ora è meno conveniente. Con l’effetto fiduc ...

“Il futuro dei musei” si scopre oggi ad Ago

Un ripensamento delle pratiche museali che si interroga sui rapporti tra artisti, pubblico e opere. Oggi, alle 18, all'interno del programma di Ago Modena Fabbriche Culturali si parla de “Il futuro de ...

