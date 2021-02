Wanda Nara non teme il freddo parigino (-6 gradi) e prende il sole in costume (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sexy come se fosse estate, in costume nonostante il freddo. Wanda Nara ha deliziato i suoi numerosi fan e follower con un outfit tutt'altro che invernale. E ha deciso di farlo per prendere un po' di sole in terrazzo.caption id="attachment 111875" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionSelfie in costume sulla neveWanda ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram nei quali non sembra proprio temere la temperatura parigina, scesa sotto lo zero.caption id="attachment 111877" align="alignnone" width="375" Instagram/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLHGyS2hJcz/" Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sexy come se fosse estate, innonostante ilha deliziato i suoi numerosi fan e follower con un outfit tutt'altro che invernale. E ha deciso di farlo perre un po' diin terrazzo.caption id="attachment 111875" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionSelfie insulla neveha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram nei quali non sembra propriore la temperatura parigina, scesa sotto lo zero.caption id="attachment 111877" align="alignnone" width="375" Instagram/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLHGyS2hJcz/" Golssip.

