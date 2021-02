“Venti” è il primo singolo del cantautore Spazio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Spazio, nome d’arte del cantautore pop/pop-rock di Mestre Filippo Spanio, è il singolo di debutto disponibile sulle piattaforme digitali “Venti” come gli anni e come le correnti. Il nuovo singolo di Filippo Spanio aka Spazio, che vent’anni li compirà nel 2021, parla del tempo inteso come il momento in cui si comincia ad acquisire consapevolezza, anche se… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021), nome d’arte delpop/pop-rock di Mestre Filippo Spanio, è ildi debutto disponibile sulle piattaforme digitali “” come gli anni e come le correnti. Il nuovodi Filippo Spanio aka, che vent’anni li compirà nel 2021, parla del tempo inteso come il momento in cui si comincia ad acquisire consapevolezza, anche se… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Venti primo Coppa Italia 2021 oggi: Atalanta - Napoli 3 - 1. Tabellone e risultati

Primo tempo Gasperini sceglie il classico 3 - 4 - 1 - 2 con Pessina alle spalle di Muriel ... la difesa del Napoli gli lascia tutto il tempo di girarsi, mirare la porta dai venti metri e ...

Meteo di Messina e Provincia, giovedì 11 Febbraio

Venti tesi di Ponente e Maestrale. Mari molto mossi. Nel weekend sarà la volta della prima vera ... Il primo step del repentino cambio della circolazione atmosferica è atteso nella serata di venerdì. A ...

Che Dio ci aiuti, trama del 18/02: Suor Angela 'gelosa' di Primo ed Erasmo

Nella puntata di Che Dio ci aiuti di giovedì 18 febbraio, Suor Angela si mostrerà infastidita quando vedrà Primo ed Erasmo vicini.

