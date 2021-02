Vaccini Covid, la Asl di La Spezia inserisce omosessuali tra “soggetti con comportamenti a rischio” (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un modulo della Asl 5 di La Spezia per la prenotazione del vaccino anti-Covid sono stati inserite tra i “soggetti a rischio” anche le persone omosessuali. “Soggetto con comportamenti a rischio: tossicodipendente, dedito alla prostituzione, omosessuale”, si legge infatti sul documento, nella tabella in cui sono elencate le categorie di cui segnalare l’appartenenza. A denunciare il fatto sono stati i consiglieri regionali del Pd, Luca Garibaldi e Davide Natale, che parlano di “una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare. Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai: discriminazioni e ignoranza non possono avere posto nelle aziende pubbliche, soprattutto se si parla di salute”. Critico anche Ferruccio Sansa, consigliere regionale ed ex ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un modulo della Asl 5 di Laper la prenotazione del vaccino anti-sono stati inserite tra i “” anche le persone. “Soggetto con: tossicodipendente, dedito alla prostituzione, omosessuale”, si legge infatti sul documento, nella tabella in cui sono elencate le categorie di cui segnalare l’appartenenza. A denunciare il fatto sono stati i consiglieri regionali del Pd, Luca Garibaldi e Davide Natale, che parlano di “una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare. Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai: discriminazioni e ignoranza non possono avere posto nelle aziende pubbliche, soprattutto se si parla di salute”. Critico anche Ferruccio Sansa, consigliere regionale ed ex ...

Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Gimbe: casi Covid in calo del 64% tra gli operatori sanitari #coronavirus - Italpress : Covid, Musumeci “con disco verde potremmo procedere ad acquisto vaccini” - zazoomblog : Covid Musumeci “con disco verde potremmo procedere ad acquisto vaccini” - #Covid #Musumeci #disco #verde -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Vaccini: al via somministrazione AstraZeneca in Piemonte

E' un carabiniere del Comando provinciale di Torino il primo vaccinato contro il Covid, in Piemonte, con le dosi di AstraZeneca. Le inoculazioni a Moncalieri (Torino), presso la sede del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, dove oggi e domani saranno una ventina i militari ...

Vaccini, partita somministrazione AstraZeneca con apertura del Centro a Fiumicino

Roma, 11 febbraio 2021 Vaccini, partita somministrazione AstraZeneca con apertura del Centro a Fiumicino Parte oggi la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid - 19, destinata per ora a medici liberi ...

Vaccino Covid 19: piano, prenotazione e ultime notizie. Le Faq il Resto del Carlino Zurich: utile -20% e cedola invariata, nessun interesse per M&A

La compagnia assicurativa ha registrato un calo dell'utile operativo a 4,24 miliardi e di quello netto a 3,834 miliardi di dollari. Pesano le richieste di risarcimento pandemiche e le perdite per le c ...

Vaccino Covid, Asl di La Spezia inserisce omosessuali tra soggetti «con comportamenti a rischio». È bufera, poi le scuse

Nei moduli predisposti dall'Asl 5 di La Spezia per accedere alla vaccinazione anti Covid gli omosessuali sono considerati «soggetti con comportamenti a rischio ...

E' un carabiniere del Comando provinciale di Torino il primo vaccinato contro il, in Piemonte, con le dosi di AstraZeneca. Le inoculazioni a Moncalieri (Torino), presso la sede del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, dove oggi e domani saranno una ventina i militari ...Roma, 11 febbraio 2021, partita somministrazione AstraZeneca con apertura del Centro a Fiumicino Parte oggi la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il- 19, destinata per ora a medici liberi ...La compagnia assicurativa ha registrato un calo dell'utile operativo a 4,24 miliardi e di quello netto a 3,834 miliardi di dollari. Pesano le richieste di risarcimento pandemiche e le perdite per le c ...Nei moduli predisposti dall'Asl 5 di La Spezia per accedere alla vaccinazione anti Covid gli omosessuali sono considerati «soggetti con comportamenti a rischio ...