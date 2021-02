Uomini e donne anticipazioni | GEMMA e MAURIZIO G | lui ha finto?

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovo appuntamento conquesto pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14.45. Dopo la scelta di Davide andata in onda ieri, ora torniamo a parlare di. La Galgani continua la sua frequentazione conG., ma sembra che qualcosa sia andato storto… L’uomo infatti verrà accusato dalla Galgani di essere in cerca di visibilità e di sfruttare la conoscenza con lei per ottenere fama e successo. Un comportamento reso evidente da una richiesta di, che avrebbe chiesto adi “pubblicizzare” un amico pittore a cui lui avrebbe commissionato un quadro per la dama piemontese. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tra l’altro sembra proprio cheabbia mandato delle foto a torso nudo a Maria, la quale non contenta ...