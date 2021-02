Un noto volto di Amici ha confessato la sua malattia: il dramma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Agata Reale, noto ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha confessato per la prima volta la sua malattia. Agata Reale, ex ballerina di Amici: “Ho una leucemia acuta” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Agata Reale,exdidi Maria De Filippi, haper la prima volta la sua. Agata Reale, ex ballerina di: “Ho una leucemia acuta” su Notizie.it.

