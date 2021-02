SSP300 | Ana Carrasco | è quasi finita l' attesa per rivederla in sella

Ultime Notizie dalla rete : SSP300 Ana

Motosprint.it

Qui sotto il post Instagram della campionessa del team Provec Kawasaki Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daCARRASCO (@anacarrasco_22), l'entry list: 42 piloti ed una ...Carrasco di nuovo in pista con il team Provec Kawasaki mentre i due francesi Di Sora e Makaryan sono i portacolori di Flembbo Racing. Yamaha R3 per i due fratelli nippo - brasiliani Meikon e Ton ...L’ex campionessa 2018 della Supersport 300 è quasi pronta al ritorno in pista dopo l’incidente nei test privati di Estoril, che le aveva impedito di chiudere il campionato 2020, vinto dal compagno di ...42 piloti, 3 campioni del mondo e spettacolo assicurato per la “entry class” del Mondiale Superbike. Tante le novità, a cominciare dall’ingresso di due nuovi team, Vinales Racing e 109 ...