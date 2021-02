Spread Btp - Bund chiude in calo a 91 punti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chiusura in calo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi, a 91punti base rispetto all'apertura di stamane a 96 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesa allo 0,45% e ritocca il minimo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chiusura inper lotra Btp etedeschi, a 91base rispetto all'apertura di stamane a 96. Il rendimento del decennale italiano si attesa allo 0,45% e ritocca il minimo ...

ricpuglisi : Scusate, ma senza @GiuseppeConteIT lo spread sui nostri BTP non doveva esplodere? Qui vedo spread sotto #Quota100.… - Agenzia_Ansa : Lo #spread tocca quota 100. Aumenta il consenso al premier incaricato #ANSA #GovernoDraghi - Alessan77616441 : RT @Gitro77: Non avete capito niente. Quando Draghi faceva salire lo spread tra BTP e BUND non lo faceva per ricattare l'Italia. Lo faceva… - statodelsud : Effetto Draghi sui titoli di Stato. Spread a 92 punti, tassi dei Btp ai minimi - Pino__Merola : Effetto Draghi sui titoli di Stato. Spread a 92 punti, tassi dei Btp ai minimi -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Borsa Milano poco mossa. Chiusura stabile per il resto dell'Europa

In discesa lo spread , che retrocede a quota +91 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,45%. Nello scenario borsistico europeo ben ...

Titoli Stato: spread btp - bund chiude a 91 punti

Lo spread tra Btp e bund tedeschi a 10 anni ha chiuso a 91 punti, in calo rispetto all'apertura di questa mattina a 94,63 punti. In giornata ha toccato un massimo a 96 punti. Il rendimento del decennale ...

Spread Btp Bund apre stabile a 94 punti ANSA Nuova Europa Borsa: Milano chiude positiva, attesa per Governo

MILANO, 11 FEB - La Borsa di Milano (+0,18%) chiude in positivo in attesa di sviluppi per la formazione del Governo guidato da Mario Draghi. In attesa dell'esito del voto del M5S sulla piattaforma Rou ...

Btp su nuovi minimi, spread a 91

Il rendimento del Btp a 10 anni è sceso su nuovi minimi storici sotto area 0,5%, a 0,46%, mentre lo spread Btp/Bund ha chiuso in lieve contrazione a 91,618 punti base. A spingere i titoli ...

