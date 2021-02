Snowboardcross | Michela Moioli è argento ai Mondiali Il titolo iridato resta tabù

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Non è arrivato l’oro che sarebbe andato a completare una collezione magnifica, maancora una volta fa brillare il Tricolore. La campionessa olimpica in carica agguanta la medaglia d’aidiin quel di Idre. Sulle nevi svedesi l’azzurra coglie la miglior pzione della carriera in una manifestazione iridata (era stata di bronzo nelle ultime tre edizioni). Una pista molto piatta, con poco dislivello e poche curve, non del tutto favorevole dunque alle caratteristiche della trionfatrice di PyeongChang 2018. In ogni casosi è fatta valere nei primi turni e, alla fine, ha addirittura sfiorato ilin una Big Final molto emozionante. La dominatrice di questa due giorni (migliore anche nelle ...

ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: GRANDE MICHELA MOIOLI! ?? L'azzurra in rimonta vince l'argento mondiale ???????? #fissnowboard | #snowboardcross | #worldch… - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Michela #Moioli è medaglia d'argento nello #snowboardcross ai mondiali di Idre. L'olimpionica azzurra ha chiuso la prova iri… - rtl1025 : ?? Michela #Moioli è medaglia d'argento nello #snowboardcross ai mondiali di Idre. L'olimpionica azzurra ha chiuso l… - CabezonSSCN : RT @Eurosport_IT: GRANDE MICHELA MOIOLI! ?? L'azzurra in rimonta vince l'argento mondiale ???????? #fissnowboard | #snowboardcross | #worldch… - cjmimun : Michela Moioli e' medaglia d'argento nello snowboardcross ai mondiali di Idre. L'olimpionica azzurra ha chiuso la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Michela

OA Sport

Il miglior tempo è stato fatto registrare dalla britannica Charlotte Bankes (1'21"93); 5°... venerdì 12, dalle 12.30, loTeam.Tre donne e tre uomini sono qualificati per l'Italia alle fasi finali del Mondiale dia Idre Fjall, in Svezia. In campo femminile passano il turno la bergamascaMoioli (quinta, a poco più di un secondo e mezzo dalla vetta), la genovese Raffaella Brutto (ottava) e ...Non è arrivato l'oro che sarebbe andato a completare una collezione magnifica, ma Michela Moioli ancora una volta fa brillare il Tricolore. La campionessa olimpica in carica agguanta la medaglia d'arg ...Tre donne e tre uomini qualificati per l’Italia alle fasi finali del Campionato mondiale di snowboardcross a Idre Fjall, in Svezia. Ci sono le due bergamasche Michela Moioli e Sofia Belingheri. Mondia ...