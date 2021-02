Sfondano i vetri dell'auto di Tony Effe e gli rubano il volante. Ma i ladri dimenticano i contanti - (Di giovedì 11 febbraio 2021) Novella Toloni I ladri hanno distrutto i vetri della sua Mercedes e hanno rubato il volante della vettura. I malviventi, nella fretta, non si sono però accorti delle trecento euro nascoste nel cruscotto Prosegue il momento nero di Tony Effe. Dopo i guai giudiziari, che lo vedono coinvolto per una rissa avvenuta nel 2019, il cantante della Dark Polo Gang è stato vittima di un furto. Nel mirino dei ladri è finita la sua auto di lusso, che i malviventi hanno sfondato per portar via il volante del valore di qualche centinaia di euro. Uno spregio forse più che un furto vero e proprio, visto che i malviventi non si sono accorti che nella vettura c'erano dei ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Novella Toloni Ihanno distrutto ia sua Mercedes e hanno rubato ila vettura. I malviventi, nella fretta, non si sono però accortie trecento euro nascoste nel cruscotto Prosegue il momento nero di. Dopo i guai giudiziari, che lo vedono coinvolto per una rissa avvenuta nel 2019, il cantantea Dark Polo Gang è stato vittima di un furto. Nel mirino deiè finita la suadi lusso, che i malviventi hanno sfondato per portar via ildel valore di qualche centinaia di euro. Uno spregio forse più che un furto vero e proprio, visto che i malviventi non si sono accorti che nella vettura c'erano dei ...

