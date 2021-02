Sergio Dini, il pm che indagò sulle foibe: “Avevamo i responsabili, ma l’inchiesta fu bloccata” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – «Avevamo individuato i responsabili» degli eccidi di italiani finiti poi nelle foibe «ma l’inchiesta fu trasferita dalla Cassazione e sparì». Parla Sergio Dini, il pm ex capo della procura militare di Padova che nei primi anni 2000 indagò sulle foibe. In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere ripercorre le tappe delle indagini e svela molti dei vergognosi retroscena. Le indagini del pm Sergio Dini «Innanzitutto Avevamo individuato il comandante dei partigiani sloveni del IX Corpus, il reparto partigiano dell’esercito di Tito che fra maggio e giugno del 1945 aveva occupato Gorizia disponendo l’arresto e l’uccisione indiscriminata di italiani», racconta. In quel mese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – «individuato i» degli eccidi di italiani finiti poi nelle«mafu trasferita dalla Cassazione e sparì». Parla, il pm ex capo della procura militare di Padova che nei primi anni 2000. In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere ripercorre le tappe delle indagini e svela molti dei vergognosi retroscena. Le indagini del pm«Innanzituttoindividuato il comandante dei partigiani sloveni del IX Corpus, il reparto partigiano dell’esercito di Tito che fra maggio e giugno del 1945 aveva occupato Gorizia disponendo l’arresto e l’uccisione indiscriminata di italiani», racconta. In quel mese ...

