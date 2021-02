Rai e Mediaset finiscono in tribunale per alcuni servizi di Striscia la notizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) In queste ore pare sia in atto una vera e propria guerriglia tra la Rai e Mediaset. L’azienda di Viale Mazzini si è mossa contro il competitor a seguito di alcuni servizi prodotti da Striscia la notizia. L’oggetto della discussione sono i presunti sperperi delle sedi Rai di corrispondenza estere. Stando a quanto emerso, però, i corrispondenti Rai pare abbiano considerato completamente fasulle le dichiarazioni emerse su Canale 5. Per tale ragione, i legali della rete sembrerebbero già pronti ad avviare delle denunce contro gli autori di queste insinuazioni. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Le insinuazioni di Mediaset a Striscia la notizia In uno dei precedenti servizi di Striscia la notizia, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) In queste ore pare sia in atto una vera e propria guerriglia tra la Rai e. L’azienda di Viale Mazzini si è mossa contro il competitor a seguito diprodotti dala. L’oggetto della discussione sono i presunti sperperi delle sedi Rai di corrispondenza estere. Stando a quanto emerso, però, i corrispondenti Rai pare abbiano considerato completamente fasulle le dichiarazioni emerse su Canale 5. Per tale ragione, i legali della rete sembrerebbero già pronti ad avviare delle denunce contro gli autori di queste insinuazioni. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Le insinuazioni dilaIn uno dei precedentidila, ...

