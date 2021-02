PS5 e Xbox Series X/S stanno vendendo 'solo' come PS4 e Xbox One e non di più (Di giovedì 11 febbraio 2021) Recentemente è stato pubblicato un nuovo rapporto che si focalizza sulle vendite di PS5 e Xbox Series X/S. Ebbene, secondo quanto riportato, le vendite sarebbero in linea con le console last-gen PS4 e Xbox One. Nel dettaglio, i dati di Ampere Analysis suggeriscono che Xbox Series X/S ha venduto 2,8 milioni di unità dal lancio a novembre, leggermente meno rispetto a Xbox One durante lo stesso periodo post-lancio a 2,9 milioni di unità. PS5 ha eguagliato le prestazioni di PS4, che ha venduto 4,2 milioni di unità nei primi mesi dopo il lancio nel novembre 2013. Ovviamente una delle cause principali sta nel fatto che le console next-gen sono state distribuite in unità limitate in tutto il mondo, a causa dell'emergenza ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Recentemente è stato pubblicato un nuovo rapporto che si focalizza sulle vendite di PS5 eX/S. Ebbene, secondo quanto riportato, le vendite sarebbero in linea con le console last-gen PS4 eOne. Nel dettaglio, i dati di Ampere Analysis suggeriscono cheX/S ha venduto 2,8 milioni di unità dal lancio a novembre, leggermente meno rispetto aOne durante lo stesso periodo post-lancio a 2,9 milioni di unità. PS5 ha eguagliato le prestazioni di PS4, che ha venduto 4,2 milioni di unità nei primi mesi dopo il lancio nel novembre 2013. Ovviamente una delle cause principali sta nel fatto che le console next-gen sono state distribuite in unità limitate in tutto il mondo, a causa dell'emergenza ...

