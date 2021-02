Prada Cup | Patrizio Bertelli | “Luna Rossa può vincere contro Ineos | barca efficiente e migliorata”

(Di giovedì 11 febbraio 2021), amministratore delegato die patron di, è stato molto chiaro in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Chi vince laCup?“. L’imprenditore toscano non ci ha pensato e non si è nascosto dietro a un dito, ha fatto il nome secco della sua imzione che da sabato 13 febbraio sarà impegnata nella FinaleUk e ha puntualizzato: “Sia chiaro, gli inglesi sono molto forti, hanno grandi velisti a cominciare dal timoniere Ben Ainslie, ma io ho fiducia dei miei. Credo che sarà una battaglia molto dura. Ma penso che abbiamo gli uomini giusti e unache non so se sia più veloce, ma che può essere più ...

L'ultimo atto della competizione al via sabato. Anche gli inglesi ci credono: "Dobbiamo batterli, con qualsiasi vento" Inizia sabato l'ultimo atto della Prada Cup di vela. Per conquistare il ruolo di challenger della prossima 36esima America's Cup sono in regata due team europei: gli italiani di Luna Rossa contro gli inglesi di Ineos. Al momento le ... In finale di Prada Cup (il torneo degli sfidanti), Luna Rossa affronterà gli inglesi di Ineos Team UK. I britannici non hanno mai perso, anche se nelle regate di preparazione dei mesi scorsi ... Si è svolta la conferenza stampa ufficiale di presentazione della Prada Cup e non sono mancate le frecciate tra Max Sirena Luna Rossa e Ben Ainslie Ineos ...