Pomeriggio 5, troupe attaccata in diretta: “Avete rotto il ca**o!” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una troupe di Pomeriggio 5 è stata attaccata in diretta dalla figlia di Ilenia Fabbri. “Ci Avete rotto il ca**o!”, ha urlato inferocita contro i collaboratori di Barbara D’Urso. “Velocemente, ma veramente velocemente devo andare a parlare di Ilenia e di quello che le è successo, andiamo subito dalla nostra giornalista Cristina, perché da quello che ho capito, la figlia di Ilenia si sarebbe scagliata contro la nostra troupe. Comprendiamo il dolore della figlia ma questo è il lavoro dei giornalisti“, ha dichiarato la conduttrice. Poi ha aggiunto: “Come Avete visto c’erano diverse troupe televisive e lei si è scagliata proprio contro la nostra. Ci dispiace, perché non ci sembra di aver detto delle cose inesatte”. A quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Unadi5 è stataindalla figlia di Ilenia Fabbri. “Ciil”, ha urlato inferocita contro i collaboratori di Barbara D’Urso. “Velocemente, ma veramente velocemente devo andare a parlare di Ilenia e di quello che le è successo, andiamo subito dalla nostra giornalista Cristina, perché da quello che ho capito, la figlia di Ilenia si sarebbe scagliata contro la nostra. Comprendiamo il dolore della figlia ma questo è il lavoro dei giornalisti“, ha dichiarato la conduttrice. Poi ha aggiunto: “Comevisto c’erano diversetelevisive e lei si è scagliata proprio contro la nostra. Ci dispiace, perché non ci sembra di aver detto delle cose inesatte”. A quel ...

FQMagazineit : Pomeriggio 5, troupe attaccata in diretta: “Avete rotto il ca**o!” - Noovyis : (Pomeriggio 5, troupe attaccata in diretta: “Avete rotto il ca**o!”) Playhitmusic - - infoitcultura : Barbara d’Urso: troupe di Pomeriggio 5 aggredita a Faenza - infoitcultura : Barbara D'Urso, aggredita in diretta la troupe di Pomeriggio 5. L'inviata urla terrorizzata - IamMianna : La solidarietà alla troupe di Pomeriggio 5 'aggredita' ? Non alla ragazzina di 16 anni che ha perso la madre in mod… -