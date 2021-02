Pfizer: arriva in Italia primo farmaco anti-colite ulcerosa orale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - arriva anche in Italia tofacitinib citrato di Pfizer, primo ed unico farmaco orale della classe Jak-inibitori per la colite ulcerosa attiva da moderata a grave. Una opzione terapeutica che punta a "garantire ai pazienti un futuro più semplice e una vita migliore", in quanto "numerosi studi - si legge in una nota Pfizer - dimostrano l'impatto negativo della colite ulcerosa (Cu sulla qualità di vita di chi ne soffre. Questa patologia condiziona in prospettiva tutta l'esistenza di un individuo. Un percorso a ostacoli tra diagnosi, riacutizzazioni, ricoveri e problemi lavorativi, che mette a dura prova la persona, al quale si aggiunge la limitatezza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) -anche intofacitinib citrato died unicodella classe Jak-inibitori per laattiva da moderata a grave. Una opzione terapeutica che punta a "garre ai pazienti un futuro più semplice e una vita migliore", in quanto "numerosi studi - si legge in una nota- dimostrano l'impatto negativo della(Cu sulla qualità di vita di chi ne soffre. Questa patologia condiziona in prospettiva tutta l'esistenza di un individuo. Un percorso a ostacoli tra diagnosi, riacutizzazioni, ricoveri e problemi lavorativi, che mette a dura prova la persona, al quale si aggiunge la limitatezza delle ...

