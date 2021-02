Mps e Alitalia, gli zombie sulla strada di Mario Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono i due dossier economici più delicati sul tavolo del nuovo capo del governo. Perché da anni la banca senese e la compagnia aerea sopravvivono solo grazie a prestiti e a sussidi di Stato. E Bruxelles questa volta non sembra più disposta a fare sconti Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono i due dossier economici più delicati sul tavolo del nuovo capo del governo. Perché da anni la banca senese e la compagnia aerea sopravvivono solo grazie a prestiti e a sussidi di Stato. E Bruxelles questa volta non sembra più disposta a fare sconti

