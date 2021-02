Morra indagato per le frasi su Jole Santelli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA — Nicola Morra, senatore M5s e presidente della Commissione parlamentare Antimafia, è stato indagato dalla Procura di Cosenza per il reato di “diffamazione aggravata e continuata”. Lo apprende l’Agenzia DIRE. Il fascicolo su Morra era stato aperto dopo le frasi sulla presidente della Regione Calabria Jole Santelli lo scorso Novembre dopo poche settimana dalla morte della governatrice (“Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte”) . Subito dopo quelle frasi, le sorelle di Santelli, Paola e Roberta, parti offese, presentarono querela. Ora è scattato il capo di imputazione di cui dovrà rispondere il senatore del Movimento di Beppe Grillo.

cschannel_news : Nicola Morra indagato per diffamazione dopo le parole contro la Santelli -

Ultime Notizie dalla rete : Morra indagato

Corriere della Calabria

... con riferimento all'inchiesta che lo vedeper frode fiscale. Secondo l'accusa, il ... Nicola, pentastellato e presidente della commissione Antimafia, era intervento sul caso invitando ...movimento cinque stelle 3 notizie correlate oggi, 18:01 Beni sequestrati a Tucci,: "Si autosospenda dal M5S" ieri, 20:40 Il deputato Tucci: "Fatti precedenti all'entrata in politica. ...Morra, Antimafia ascolti Palamara. Pd-Iv contrari. Presidente Commissione, audizione possibile il 23 febbraio ROMA, 09 FEB - Dissenso in Commissione Antimafia sulla audizione di Luca Palamara. Il pr ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...