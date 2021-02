Mondiali di sci | superg maschile | vince Kriechmayr | Paris è quinto

poliziadistato : I mondiali di sci a @cortina2021 sono ormai nel vivo delle gare e a garantire la #sicurezza sulle piste ci sono anc… - ilpost : Lara Gut-Behrami ha vinto la prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci di Cortina - zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - AifiUmbria : RT @AIFI_nazionale: A causa di un infortunio l'azzurra #SofiaGoggia non potrà rappresentare l'Italia ai Mondiali di sci di @cortina2021. Il… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: Poligono 360 speciale Mondiali! ???? Alle 20:00 LIVE sulla nostra pagina Facebook ci sarà Lisa #Vittozzi con @DarioPuppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

E' stata comunque una bella prova anche se sappiamo bene che aiogni gara è secca e contano solo le prime tre posizioni. E' mancata un po' la presenza del pubblico, ma non ci possiamo fare ...L'oro è andato all'austriaco Vincent Kriechmayr. Argento per Romed Baumann Azzurri a bocca asciutta dopo la prima giornata di gare aididi Cortina, condizionati fino a ieri dal maltempo. Nel superG maschile la speranze della prima medaglia per la nostra spedizione è sfumata al numero 20 quando cioè il tedesco Romed ...Dopo la falsa partenza dei giorni scorsi, finalmente scattano oggi i Mondiali di sci alpino, che sono stati aperti ufficialmente domenica scorsa in Italia, a Cortina. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMIN ...Splende il sole sulle piste di Cortina così come splende il sorriso di Lara Gut, vincitrice del Supergigante ai Mondiali femminili di sci. La sciatrice svizzera, moglie del giocatore del Genoa Valon B ...