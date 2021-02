Meryl Streep: età, peso, altezza, carriera e vita privata della diva di Hollywood (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra le attrici più brave del cinema mondiale Meryl Streep, all’anagrafe Mary Louise Streep. Un “mostro di bravura”: detiene il record di candidature ai Premi Oscar nelle categorie riservate alla recitazione. Ben 21 in totale. Ne ha vinte tre di statuette, come migliore attrice non protagonista per “Kramer contro Kramer” (1979), e migliore attrice protagonista per “La scelta di Sophie” (1982) e per “The Iron Lady” (2011). È, assieme ad Ingrid Bergman, la seconda attrice per numero di premi nella storia degli Oscar, dopo la sola Katharine Hepburn (che si è aggiudicata quattro statuette). In più è l’unica ad essere stata nominata ai premi Oscar per film prodotti in cinque decenni (anni settanta, ottanta, novanta, duemila e duemiladieci). leggi anche l’articolo —> “Il diavolo veste Prada” trama, cast e curiosità: la scena tagliata che ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra le attrici più brave del cinema mondiale, all’anagrafe Mary Louise. Un “mostro di bravura”: detiene il record di candidature ai Premi Oscar nelle categorie riservate alla recitazione. Ben 21 in totale. Ne ha vinte tre di statuette, come migliore attrice non protagonista per “Kramer contro Kramer” (1979), e migliore attrice protagonista per “La scelta di Sophie” (1982) e per “The Iron Lady” (2011). È, assieme ad Ingrid Bergman, la seconda attrice per numero di premi nella storia degli Oscar, dopo la sola Katharine Hepburn (che si è aggiudicata quattro statuette). In più è l’unica ad essere stata nominata ai premi Oscar per film prodotti in cinque decenni (anni settanta, ottanta, novanta, duemila e duemiladieci). leggi anche l’articolo —> “Il diavolo veste Prada” trama, cast e curiosità: la scena tagliata che ...

