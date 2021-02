LIVE Tour de la Provence, prima tappa in DIRETTA: Ballerini batte Demare in volata! Ciccone e Moscon danno spettacolo! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Ecco la top ten di giornata. Spicca anche il nono posto di Moschetti: 1 Ballerini Davide Deceuninck – Quick Step 20 30 4:43:23 2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 10 18 ,, 3 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 5 12 ,, 4 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 7 ,, 5 WALLS Matthew BORA – hansgrohe 4 ,, 6 SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 3 ,, 7 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 2 ,, 8 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 1 ,, 9 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo ,, 10 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates ,, 16.28 Che vittoria spettacolare per il canturino della Deceuninck-Quick Step che si è reso protagonista di una rimonta impressionante ai danni di Démare. Vittoria netta e impennata post traguardo. Grandissimo lavoro da parte di tutto il Wolfpack, specialmente con la tattica di Alaphilippe e ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Ecco la top ten di giornata. Spicca anche il nono posto di Moschetti: 1Davide Deceuninck – Quick Step 20 30 4:43:23 2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 10 18 ,, 3 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 5 12 ,, 4 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 7 ,, 5 WALLS Matthew BORA – hansgrohe 4 ,, 6 SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 3 ,, 7 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 2 ,, 8 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 1 ,, 9 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo ,, 10 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates ,, 16.28 Che vittoria spettacolare per il canturino della Deceuninck-Quick Step che si è reso protagonista di una rimonta impressionante ai danni di Démare. Vittoria netta e impennata post traguardo. Grandissimo lavoro da parte di tutto il Wolfpack, specialmente con la tattica di Alaphilippe e ...

