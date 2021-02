L’infettivologo Bassetti | “Io ministro della Salute? Sarebbe un onore”

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – “Quando ti chiama uno come Draghi non si può mai dire di no, sarebbe un onore servire il mio Paese, ma non ho ricevuto nessuna chiamata”. A parlare, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è il virologo Matteo Bassetti.