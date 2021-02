Liberati un falco e un gheppio nel Real Bosco di Capodimonte

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) NAPOLI – Stanno bene e oggi sono tornati a volare in natura all’interno del Bosco di Capodimonte, previo inanellamento ad opera di personale qualificato Ispra, un falco e un gheppio recuperati in condizioni di difficoltà e curati dal Servizio Veterinario della Asl Napoli 1 Centro in sinergia con il C.R.I.U.V. (Centro di Riferimento Igiene Urbana Veterinaria) assieme ai medici Veterinari del Centro di Recupero Animali Selvatici (Cras) “Federico II”.