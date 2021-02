Lezioni fino al 30 giugno? Zaia dice no: “Si è studiato in Dad”. Toti apre, “Si può fare, la scuola è socialità” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tiene banco la discussione attorno all'ipotesi di allungare il calendario scolastico fino alla fine di giugno per recuperare gli apprendimenti a causa della pandemia. Zaia dice no, Toti apre alla possibilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tiene banco la discussione attorno all'ipotesi di allungare il calendario scolasticoalla fine diper recuperare gli apprendimenti a causa della pandemia.no,alla possibilità. L'articolo .

