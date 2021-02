Juve-Inter, procura Figc indaga su Conte e Agnelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - La procura della Figc apre un'inchiesta su Antonio Conte e sui dirigenti della Juventus dopo le scintille in Coppa Italia. Il procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo relativo "al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell'Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio". Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi. Il giudice sportivo, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squalifica di un turno per il bianconero Alex Sandro e il nerazzurro Marcelo Brozovic. Nel comunicato, nessun riferimento agli episodi che hanno fatto da cornice alla partita. Conte, alla fine del primo tempo, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ladellaapre un'inchiesta su Antonioe sui dirigenti dellantus dopo le scintille in Coppa Italia. Iltore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo relativo "al comportamento di dirigenti e tesserati dellantus e dell'durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio". Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi. Il giudice sportivo, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squalifica di un turno per il bianconero Alex Sandro e il nerazzurro Marcelo Brozovic. Nel comunicato, nessun riferimento agli episodi che hanno fatto da cornice alla partita., alla fine del primo tempo, è ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - brozodrillo77 : @ju_gian_10 @it_inter Invece che non pagare il 30% gli stipendi come la Juve si sono messi d'accordo per pagare il… - napolista : #JuveInter, la Procura Figc apre un’inchiesta sul caso Conte-Agnelli Arriva l’annuncio ufficiale. La Procura ha già… -