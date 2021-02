Il Paradiso delle Signore | Puntate 15-19 Febbraio 2021 | Colpo di Scena per Gabriella!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilanticipazioni, tramadal 15 al 19: Gabriella cambia idea in maniera sorprendente, mentre Marta fa il suo ritorno, scoprendo qualcosa di inaspettato su Vittorio e Beatrice… Ilha abituato, negli anni, i telespettatori alle grandi sorprese. Anche in questo caso è così poiché Gabriella prenderà una decisione davvero inaspettata. Contro ogni previsione la giovane sceglierà Cosimo, anche se non intende rinunciare a Salvatore. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti Luciano e Clelia sono partiti da Milano grazie all’aiuto di Silvia. ...