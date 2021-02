(Di giovedì 11 febbraio 2021) Di quante pagine è composto il taccuino di Mariosul quale pare si appunti le, i paletti e gli appelli dei politici, delle associazioni e delle parti sociali? Tante, a quanto pare, forse un numero indefinito. La domanda sorge spontanea se si prova a tenere il conto delle innumerevoli istanze piovute sul capo del premier incaricato in dieci giorni. Una premessa va fatta: mancano solo due anni al termine della legislatura ed è questo, salvo soprese che potrebbero persino accorciarlo, l’orizzonte temporale dell’azione di governo dell’ex presidente della Bce. Eppure questa scadenza così ravvicinata non ha scoraggiato i portatori di interesse della classe dirigente italiana dal rovesciare sul tavolo diuna lungadi questioni e problemi nati con la pandemia o, peggio ancora, rimasti irrisolti ...

pamy12001 : PONTE SULLO STRETTO ECC. GRANDI OPERE ALLEGRIA --BERLUSCONI, RENZI LI VOGLIONO PER PAPPARSI SOLDI COME COL CONSIP… - HuffPostItalia : Giostre, terme e Ponte sullo Stretto: la lista chilometrica di richieste sulla scrivania di Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Giostre terme

L'HuffPost

L'Anesv preme invece per la riapertura dei parchi divertimento e delle, mentre il senatore Udc Antonio De Poli si è fatto carico delle istanze del comparto termale, sollecitando la riapertura ...Parolo è completamente matto, si diverte sull'aereo come sulle. Quando siamo atterrati ho ... non ha potuto decollare da crotone, ma ha dovuto prendere un pullman per Lameziae da lì è ...In 10 giorni pioggia di appelli da categorie e partiti al premier incaricato, per fare nei prossimi due anni le riforme che mancano da decenni ...