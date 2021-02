Gina Carano licenziata da The Mandalorian dopo i post social contro ebrei e mascherine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gina Carano licenziata da The Mandalorian. La LucasFilm non ha perdonato l’attrice ed ex wrestler per i suoi post social a dir poco indicibili, facendola fuori dalla serie Disney+. Non solo: stando al comunicato rilascio dallo studio, la Carano non verrà più assunta in nessun progetto della casa di Topolino. “Gina Carano non è più impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. I suoi post sui social media che denigrano le persone sulla base delle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili”, così si legge sulla nota stampa divulgata nelle ultime ore. L’attrice ha interpretato la cacciatrice di taglie Cara Dune nelle prime due stagioni di The ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)da The. La LucasFilm non ha perdonato l’attrice ed ex wrestler per i suoia dir poco indicibili, facendola fuori dalla serie Disney+. Non solo: stando al comunicato rilascio dallo studio, lanon verrà più assunta in nessun progetto della casa di Topolino. “non è più impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. I suoisuimedia che denigrano le persone sulla base delle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili”, così si legge sulla nota stampa divulgata nelle ultime ore. L’attrice ha interpretato la cacciatrice di taglie Cara Dune nelle prime due stagioni di The ...

