‘Gf Vip 5’, scontro infuocato tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli: “Di performance te ne intendi!” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non se le sono mandate a dire Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli. L’ex calciatore e la giornalista sono stati infatti protagonisti di una vera e propria querelle tutta social. Teatro dello scontro Instagram, dove abbiamo visto apparire prima nelle Stories di lui e poi in quelle di lei, accuse ed offese reciproche. Il tutto è iniziato da Stefano che ha voluto fare chiarezza sulla posizione della Lucarelli come giornalista, accusandola di usare il suo nome per esporsi mediaticamente: Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l’onda mediatica che mi coinvolge… eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca con Bettarini! Da qui, l’ex concorrente del Gf Vip 5 si è lasciato andare ad un’esternazione ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non se le sono mandate a dire. L’ex calciatore e la giornalista sono stati infatti protagonisti di una vera e propria querelle tutta social. Teatro delloInstagram, dove abbiamo visto apparire prima nelle Stories di lui e poi in quelle di lei, accuse ed offese reciproche. Il tutto è iniziato dache ha voluto fare chiarezza sulla posizione dellacome giornalista, accusandola di usare il suo nome per esporsi mediaticamente: Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l’onda mediatica che mi coinvolge… eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca con! Da qui, l’ex concorrente del Gf Vip 5 si è lasciato andare ad un’esternazione ...

