Gattuso | così non va | ora il Napoli ha bisogno di una scossa

Bergamo – La scialba prestazione di ieri sera, con il Napoli che abbandona mestamente la Coppa Italia dopo aver letteralmente regalato un tempo all'Atalanta, rischia di lasciare strascichi pesanti in casa azzurra. Le sconfitte stagionali della squadra di Gattuso iniziano a essere davvero troppe per una formazione che voglia avere una qualche ambizione. Al netto del risultato con una squadra come l'Atalanta che è in grado di mettere in difficoltà tutti, ciò che preoccupa di più è la mancanza di gioco, di idee e di verve dei partenopei. Spesso, e non è la prima volta in questa stagione, si è avuta la netta sensazione che i giocatori in campo non sapessero davvero cosa fare, irretiti da uno sterile e improduttivo fraseggio nelle retrovie. Sfumata la Coppa Italia, che a dispetto delle dichiarazioni di Gattuso ...

BERGAMO - "Il presidente ? Non ci ho parlato, non ha detto nulla" . Così Gennaro Gattuso, dopo il ko nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ha risposto a una domanda sulla presenza del presidente a Bergamo. Nel post partita al tecnico del Napoli è stato ...

Così nell'intervallo Gattuso ha cambiato, ha tolto Elmas, inserito Politano, spostato Lozano a sinistra, Insigne al centro alle spalle di Osimhen ed è passato dal 4 - 2 - 3 - 1. La svolta tattica ha ...

