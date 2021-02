Ferrero: «Sky o Dazn? A volte è come una moglie: se vedi una ragazza ci pensi» (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Vogliamo avere un approfondimento sui fondi e capire la direzione che vogliamo prendere. Dopodiché andremo per votare una delle due, o Sky o Dazn. Noi vogliamo la qualità del prodotto, che sia uno o l’altro noi privilegiamo la qualità, non la quantità”. Lo ha detto il patron della Sampdoria Massimo Ferrero al termine dell’assemblea della Lega L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Vogliamo avere un approfondimento sui fondi e capire la direzione che vogliamo prendere. Dopodiché andremo per votare una delle due, o Sky o. Noi vogliamo la qualità del prodotto, che sia uno o l’altro noi privilegiamo la qualità, non la quantità”. Lo ha detto il patron della Sampdoria Massimoal termine dell’assemblea della Lega L'articolo

