Entro il 2022 il Pil europeo tornerà a livelli pre-pandemia. Ma non l'Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo la Commissione europea, superato un primo trimestre particolarmente difficile a causa delle nuove misure di confinamento in numerosi paesi europei, l'economia dovrebbe rimbalzare nella primavera e poi nella seconda parte dell'anno.

