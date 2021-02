DualSense di PS5 e la piaga del drifting: uno studio legale sta indagando per far partire una class action (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uno studio legale statunitense che ha già intentato una class action contro Nintendo per il problema del Joy-Con drift sta ora "indagando" su un caso simile contro Sony, in cui si sostiene che il DualSense sia afflitto dallo stesso problema. Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP ha creato un questionario, chiedendo ai possessori di PS5 di segnalare casi di drifting (ovvero quando la console registra l'input dello stick, anche se il controller non viene toccato). "CSK & D sta indagando su una potenziale class action sulla base di report secondo cui i controller DualSense per PlayStation 5 possono riscontrare problemi di drifting e / o guastarsi prematuramente", si ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Unostatunitense che ha già intentato unacontro Nintendo per il problema del Joy-Con drift sta ora "" su un caso simile contro Sony, in cui si sostiene che ilsia afflitto dallo stesso problema. Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP ha creato un questionario, chiedendo ai possessori di PS5 di segnalare casi di(ovvero quando la console registra l'input dello stick, anche se il controller non viene toccato). "CSK & D stasu una potenzialesulla base di report secondo cui i controllerper PlayStation 5 possono riscontrare problemi die / o guastarsi prematuramente", si ...

