Dal Partito Democratico sostegno a Draghi: su ministri e Lega decide premier (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Pd mette da parte i timori e assicura pieno sostegno a Mario Draghi, addirittura una "cessione di sovranità" all'ex presidente della Bce su ministri e perimetro della maggioranza, come riferisce più di uno dei partecipanti alla riunione del comitato politico. La linea illustrata già dal segretario Nicola Zingaretti - e ribadita al comitato politico - ottiene un consenso unanime dai vertici del Partito e anche dai segretari regionali, nonostante i malumori per la presenza della Lega tra i sostenitori del governo e le ansie dei ministri uscenti e di chi spera di entrare nel nuovo esecutivo. "Draghi - spiega chiaramente uno dei partecipanti al comitato politico - ha detto chiaramente che sui ministri decide lui, non ha dato indicazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Pd mette da parte i timori e assicura pienoa Mario, addirittura una "cessione di sovranità" all'ex presidente della Bce sue perimetro della maggioranza, come riferisce più di uno dei partecipanti alla riunione del comitato politico. La linea illustrata già dal segretario Nicola Zingaretti - e ribadita al comitato politico - ottiene un consenso unanime dai vertici dele anche dai segretari regionali, nonostante i malumori per la presenza dellatra i sostenitori del governo e le ansie deiuscenti e di chi spera di entrare nel nuovo esecutivo. "- spiega chiaramente uno dei partecipanti al comitato politico - ha detto chiaramente che suilui, non ha dato indicazioni ...

