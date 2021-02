Coppa di Francia, Sochaux e Angers avanti: St. Etienne e Rennes eliminate (Di venerdì 12 febbraio 2021) Due successi di misura bastano a Sochaux e Angers per qualificarsi al turno successivo di Coppa di Francia. Nel turno dei trentaduesimi di finale, le due squadre si sono sbarazzate rispettivamente di St. Etienne e Rennes. Il Sochaux ha vinto 1-0 grazie alla rete siglata al 5? da Bedia che ha indirizzato il match a favore dei padroni di casa. Avvio di gara decisivo anche per l’Angers che ha battuto il Rennes per 2-1 grazie ad una doppietta nei primi quindici minuti di Fulgini (4?, 14? su rigore). Inutile la rete della speranza di Guirassy al 53?. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Due successi di misura bastano aper qualificarsi al turno successivo didi. Nel turno dei trentaduesimi di finale, le due squadre si sono sbarazzate rispettivamente di St.. Ilha vinto 1-0 grazie alla rete siglata al 5? da Bedia che ha indirizzato il match a favore dei padroni di casa. Avvio di gara decisivo anche per l’che ha battuto ilper 2-1 grazie ad una doppietta nei primi quindici minuti di Fulgini (4?, 14? su rigore). Inutile la rete della speranza di Guirassy al 53?. SportFace.

