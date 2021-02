Caos M5s, 13 parlamentari firmano contro il voto su Rousseau. E Di Maio fa finta di niente (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Ora facciamo tutti finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti”. Lo scrive Barbara Lezzi dei 5 Stelle su Fb. E l’esordio del suo post fotografa la situazione all’interno del M5s. Ma il dissenso esplode: 13 parlamentari hanno firmato contro il voto su Rousseau, definendo il quesito tendenzioso. Mentre Luigi Di Maio, che spera di venire confermato ministro, ha annunciato che voterà “convintamente sì”. “Su Rousseau un voto al buio” “La motivazione addotta per il rinvio del voto su Rousseau era l’asserita esigenza di attendere lo scioglimento della riserva sulla composizione della coalizione che sosterrà il Governo Draghi nonché l’imprescindibile necessità di valutare il programma di tale governo. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Ora facciamo tuttidi essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti”. Lo scrive Barbara Lezzi dei 5 Stelle su Fb. E l’esordio del suo post fotografa la situazione all’interno del M5s. Ma il dissenso esplode: 13hanno firmatoilsu, definendo il quesito tendenzioso. Mentre Luigi Di, che spera di venire confermato ministro, ha annunciato che voterà “convintamente sì”. “Suunal buio” “La motivazione addotta per il rinvio delsuera l’asserita esigenza di attendere lo scioglimento della riserva sulla composizione della coalizione che sosterrà il Governo Draghi nonché l’imprescindibile necessità di valutare il programma di tale governo. ...

