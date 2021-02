Brescia | Pandolfi si infortuna Cellino presenta ricorso contro la Turris per annullare il trasferimento

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Grana in casa, uno dei volti nuovi dei lombardi, Lucaè seriamenteto a un menisco e potrebbe tornare in campo solo tra qualche mese. E ora ilvuole restituirlo alladopo averlo ingaggiato nell’ultimo giorno di mercato. Il club del presidentehatoal TFN per far valere le sue ragioni nei confronti della società corallina. Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, – visto ilto dalla società CalcioSpa (matr. FIGC 7810) nei confronti della società SSCalcio Srl (matr. FIGC 949250), ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere con decreto monocratico ...

Clamoroso a Brescia - Pandolfi è infortunato: ipotesi risoluzione?

A Viterbo matura la terza sconfitta di fila per i corallini , che, dopo aver salutato il bomber, ceduto al, sembrano aver perso anche la spensieratezza e quello spirito sbarazzino ...Il direttore generale della Turris, Rosario Primicile, intervistato da TuttoC.com, ha commentato il mercato dei corallini: tre acquisti e l'importante vendita di Lucapartito per: Direttore che mercato è stato quello della Turris? "Secondo me la Turris ha fatto un ottimo mercato, fare un'operazionenon è da tutti vista la situazione ...Lecce-Brescia è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 19:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Save the date. Segnatevi la data: 6 febbraio 2021. Oggi è il giorno in cui, per la quarta volta dall’inizio del campionato, può nascere un nuovo Brescia. Non il Brescia di Gigi Delneri, né di Diego Lo ...